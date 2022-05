Le patriarche russe Kirill "comprend" la décision de l’Eglise orthodoxe d’Ukraine

Le patriarche russe Kirill a assuré dimanche "comprendre" la décision de l’Eglise orthodoxe d’Ukraine qui a annoncé cette semaine rompre avec la Russie en raison de l’offensive russe chez son voisin ukrainien.

"Nous comprenons entièrement les souffrances actuelles de l’Eglise orthodoxe d’Ukraine, nous comprenons que Sa Béatitude, le métropolite Onuphre (chef de cette Eglise, ndlr) et son épiscopat doivent agir de la manière la plus sage possible pour ne pas compliquer la vie de leur peuple croyant", a déclaré le patriarche Kirill, lors de la liturgie dans la Cathédrale du Christ-Sauveur à Moscou.

Patriarche de Moscou et de toute la Russie, il a dit toutefois prier pour qu’aucun obstacle "temporaire" ne puisse "détruire l’unité spirituelle" des peuples russe et ukrainien.

La branche moscovite de l’Eglise orthodoxe ukrainienne a annoncé vendredi rompre avec la Russie en raison de l’offensive russe en Ukraine, déclarant "sa pleine indépendance" des autorités spirituelles russes, une initiative historique.