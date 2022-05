Le patient transplanté avec un cœur de porc a attrapé un virus typique chez cet animal

Un virus couramment trouvé chez les porcs a été détecté chez le premier patient greffé avec un cœur de porc, décédé deux mois après l’opération, indiquent vendredi des médias américains.

Selon le chirurgien Bartley Griffith, il n’est pas certain que le virus soit directement responsable du décès survenu en mars dernier de ce patient âgé de 57 ans. Il est possible, d’après le médecin qui s’est confié au New York Times que le virus n’ait eu aucun effet sur le patient. Selon un autre médecin interrogé par USA Today, le virus pourrait être l’un des principaux facteurs ayant contribué au décès.