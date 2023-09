Le passionnant documentaire "Los Angeles Plays Itself" raconte l’histoire de la ville avec ses films

Sorti en 2003, et réédité cette année, le documentaire "Los Angeles Plays Itself" jette un regard perçant et frondeur sur la représentation de Los Angeles par le septième art.

Il ne surprendra personne d’apprendre que Los Angeles est la ville la plus filmée au monde. Depuis que les studios de production américains ont élu ce coin de la Californie comme le siège de leur industrie, ses rues et ses alentours n’ont jamais cessé d’être transformé en lieux de tournage – parfois pour représenter Los Angeles elle-même, parfois pour créer l’illusion d’autres espaces. Mais que montre le cinéma de la " cité des anges "? Comment l’utilise-t-il ? Et surtout, comment la déforme-t-il ?



Dans son irrésistible et passionnant documentaire "Los Angeles Plays Itself", le cinéaste Thom Andersen nous plonge pendant presque trois heures dans ce sujet particulièrement dense, avec des extraits de plus de 200 films, mêlant des classiques du cinéma ("Assurance sur la Mort", "Chinatown") à des succès oubliés ("The Net", "Opération Espadon") , des séries B ("Death Wish 4") à des petits films indépendants ("Why Do Fools Fall In Love ?"). Adroitement agencé par la monteuse Seung-Hyun Yoo, le film met en mouvement la vision singulière de son auteur. Narrateur de bout en bout, le cinéaste évacue toute prétention d’objectivité pour nous proposer un essai cinématographique érudit, exigeant, critique et politique.



Angelonos lui-même, le cinéaste a des opinions bien trempées sur la manière dont Hollywood représente cette ville qui lui est chère, une ville dont il aime à rappeler qu’elle est grande partie peuplé de gens qui n’ont rien à voir avec le show-business. De grandes parties de son territoire n’apparaissent pas au cinéma, pour la bonne et simple raison que les gens qui font les films n’y habitent pas. Avec une certaine dose de sarcasme, il démontre à quel point l’industrie cinématographique réutilise encore et toujours les mêmes lieux, souvent à des fins similaires. Pourquoi les villas modernistes qui surplombent de Los Angeles appartiennent-elles toujours aux méchants ? Pourquoi la superbe est-elle le cadre d’intrigue policière et criminelle ? A cet égard, la réalité a fini par rattraper la fiction, le bâtiment étant devenu le centre des affaires internes du LAPD.



Féru d’urbanisme, d’architecture et de sociologie, Andersen lie expertement l’histoire du septième art avec l’histoire de sa ville, explorant volontiers ses facettes les moins reluisantes, comme ses forces de police corrompues ou le racisme qui a construit le territoire de la ville, chassant de son centre les populations les plus défavorisées. Ses réflexions sont aussi pertinentes que franches, le documentariste n’ayant de toute évidence pas peur de froisser son public. Certaines de ses opinions frôlent parfois l’anecdotique, mais la force et l’acuité de son regard forcent l’admiration. Qu’on soit d’accord ou non avec ses idées, il est difficile de rester indifférent devant ce film qui nous pousse et nous encourage à repenser la ville et ses films. Passionnant.

Inédit en Blu-ray, "Los Angeles Plays Itself" sort ce 5 septembre aux éditions Carlotta.