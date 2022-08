Le passage de la crèche aux maternelles : comment préparer son enfant ?

D’abord le choix de l’école : en fonction de ce qu’on souhaite et de l’enfant (possibilité enfant faire une sieste, jardin ou pas, ATL…). Rien ne remplace jamais la visite, le contact avec les professeurs et la confiance accordée par le parent à l’institutrice va permettre à l’enfant de se sentir en sécurité et de s’épanouir.

Certains milieux d’accueil vont avec les enfants dans l’école de proximité pour qu’ils voient, s’habituent, s’adaptent et qu’en fait l’école devienne concrète. De toute manière le premier jour, pourquoi ne pas passer un peu de temps avec lui avant la classe ?

Certaines maisons d’accueil font aussi un petit goûter d’au revoir, cela marque le coup, le passage, on évoque les jolis souvenirs avec les copains et on évoque de manière positive l’école.

Par rapport à la séparation, que ce soit vis-à-vis du milieu d’accueil ou de la personne qui s’occupait de l’enfant, il y a bien une séparation : c’est important de parler positivement à l’enfant de l’école. On lui présente l’instit et l’idéal c’est de prévoir quelques heures de familiarisation.

Parlez-en avec lui lors du retour à la maison : mettre des mots sur les choses donne du sens à ce qu’il vit et forge ses repères. En fait l’univers école va prendre sens pour lui et s’intéresser à ce qu’il fait va le soutenir dans ses apprentissages et ses propres craintes.