Le Passage de la Bourse devient "Passage de la Touffe" le temps d’un marché féministe

Un marché pour tout le monde

"Ce marché d’artisanat féministe n’est pas réservé qu’aux femmes", précise l’organisatrice. "Ce marché est dit féministe car, pour moi, on est toutes des sœurs et j’ai envie de mettre mes sœurs en avant, de montrer qu’elles font partie de l’économie et qu’elles proposent des choses magnifiques. Mais cela ne veut pas dire que les hommes sont exclus de ce marché. Ils peuvent bien sûr exposer. On leur demande juste d’adhérer à une sorte de charte féministe. Mais cette année, le hasard fait qu’il n’y avait que des femmes exposantes."



Cet événement avait lieu dans le cadre de Femmes de Mars, à Charleroi. Pendant tout le mois de mars, la plateforme réunit une vingtaine d’associations qui proposent des activités autour de la Journée internationale des Droits des femmes (8 mars).