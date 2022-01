Le passage Chambon à Laeken, un tunnel ferroviaire classé mais mal entretenu

De style éclectique, le Passage Chambon a été jugé suffisamment intéressant sur le plan architectural pour faire l'objet d'un classement au patrimoine bruxellois en 2007. Pourtant, sur place, le tunnel affiche une triste mine. Sombre, sale, jonché de détritus, l'endroit ne paraît pas a priori mériter le détour.

Député bruxellois et conseiller communal (MR) à la Ville de Bruxelles, David Weytsman est d'un autre avis. "Il faut savoir que sous la législature précédente PS-MR, on avait budgétisé 1 million d'euros pour le rénover, que pendant longtemps on nous a dit que cette rénovation n'était pas possible parce qu'il y avait des infiltrations qui seraient dues au propriétaire qui est Infrabel. (... ) Finalement, la responsabilité, elle est sans doute partagée. La priorité, maintenant, c'est de tout de suite investir cet argent pour la rénovation, pour lutter contre les infiltrations et pour rendre ses lettres de noblesse à ce Passage."

Floriane Bonnier est également membre du MR. C'est elle qui a fait remonter les préoccupations des Laekenois vers le député Weytsman. "Les habitants y tiennent, à ce Passage, et c'est pour cela qu'ils m'ont contactée parce qu'ils ont essayé en vain de contacter la Ville de Bruxelles et la Région pour dénoncer ce non-entretien de la zone mais aussi la détérioration de ce pont, du réverbère...(...) Les gens se sentent délaissés parce qu'il y a de magnifiques oeuvres ici à Laeken et malheureusement, c'est laissé à l'abandon."