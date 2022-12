Le passage à la nouvelle année à Bruxelles se fera avec « un feu d’artifice 100% pyrotechniques d’une durée de 18 minutes »

Malgré le temps qui s’annonce pluvieux, le traditionnel feu d’artifice aura bien lieu ce samedi 31 décembre à Bruxelles. Il sera tiré depuis la place des Palais à minuit. Quatre zones seront réservées aux spectateurs : la place des Palais, la place du Trône, le parc de Bruxelles et la rue Ducale… Au programme, un show pyrotechnique d’environ 18 minutes.

Pas de spectacle sons et lumières cette année

"Nous avons décidé de proposer un feu d’artifice traditionnel entièrement pyrotechnique", entame Gilles Gros, le directeur opérationnel de la société "Party-Fices" qui a conçu le spectacle du passage bruxellois à l’an 2023. "Cela relève d’une volonté de s’adapter à l’air du temps puisque cette année, il y a certaines restrictions en matière de dépenses énergétiques. Nous avons décidé de supprimer les parties sons et éclairages pour nous concentrer uniquement sur la partie pyrotechnique". La masse des engins d’artifice sera donc plus importante qu’à l’accoutumée pour un tel évènement. "Le feu aura une structure en trois dimensions assez développée", complète Gilles Gros.

Une période compliquée pour les artificiers

Avec la pandémie du covid et les sécheresses en Europe de cet été, les artificiers ont souffert ces derniers temps alors "il y a beaucoup d’engouement dans toute l’équipe puisqu’on sort d’une période compliquée", confie l’artificier. "Nous avons pris beaucoup de soin à préparer et à faire en sorte que les choses se passent le mieux possible".