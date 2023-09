Le pass musées, poule aux œufs d’or pour le secteur ?

Le pass musées, qui fête cette année ses cinq ans d’existence, a déjà permis de reverser plus de 12 millions d’euros de recettes aux musées compris dans l’abonnement. C’est ce qu’annonce l’organisation museumPASSmusée, à l’initiative de cette offre. Au total, les détenteurs de pass ont effectué 2,5 millions de visites depuis 2018.

"Ça a été un parcours plein de découvertes", explique Erika T’Jaeckx, directrice du Pass Musées, "on a survécu au Covid et on continue d’aller dans le bon sens. Aujourd’hui, on a 166.000 détenteurs de pass. Et 235 musées nous ont rejoints."

L’offre s’est effectivement améliorée avec désormais 235 musées accessibles grâce au pass contre 120 au moment de son lancement. Une étude commandée par museumPASSmusée et publiée fin 2022 avait également démontré que les détenteurs d’un pass visitaient les musées quatre fois plus souvent qu’auparavant. Le nombre de détenteurs de l’abonnement est également en forte hausse, avec 165.000 personnes, soit 60.000 de plus qu’à la même période l’année passée, assure museumPASSmusée dans son communiqué.