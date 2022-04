Le pass musées disponible désormais en version numérique

Avec un pass musées, vous pouvez visiter plus de 200 musées et expositions belges pendant un an pour un montant fixe (59 euros). La version traditionnelle (physique) de ce laissez-passer est désormais complétée par une simple application dans laquelle vous trouverez un QR code personnel pour visiter ces lieux culturels avec votre smartphone. Dans une version ultérieure de l’application, vous pourrez aussi retrouver du contenu supplémentaire sur les musées.

La version numérique sera disponible immédiatement après l’achat. "Une enquête menée l’année dernière auprès des détenteurs du pass a montré que les nouveaux utilisateurs n’aiment pas attendre l’envoi du pass. Les détenteurs de ce dernier peuvent désormais se rendre directement au musée. C’est une énorme amélioration," précise la directrice Erika T’Jaeckx.

L’organisation MuseumPASSmusées vise ainsi la numérisation et la facilité d’utilisation. Si vous préférez la version traditionnelle, pas de stress : elle continue d'exister, mais vous devrez payer un petit supplément pour la recevoir dans votre boite aux lettres.