Le pass musées a déjà permis de reverser plus de 12 millions d’euros aux musées

Le pass musées, qui fête cette année ses cinq ans d'existence, a déjà permis de reverser plus de 12 millions d'euros de recettes aux musées compris dans l'abonnement, annonce mercredi l'organisation museumPASSmusée, à l'initiative de cette offre. Au total, les détenteurs de pass ont effectué 2,5 millions de visites depuis 2018.

L'offre s'est également améliorée avec désormais 235 musées accessibles grâce au pass contre 120 au moment de son lancement. Une étude commandée par museumPASSmusée et publiée fin 2022 avait également démontré que les détenteurs d'un pass visitaient les musées quatre fois plus souvent qu'auparavant. Comme chaque musée reçoit une redevance par visite, ces dernières ont permis de générer des revenus supplémentaires, débouchant sur le versement de 12 millions d'euros au secteur des musées depuis la création du pass. Le nombre de détenteurs de l'abonnement est également en forte hausse, avec 165.000 personnes, soit 60.000 de plus qu'à la même période l'année passée, assure museumPASSmusée dans son communiqué.

À l'occasion du cinquième anniversaire du pass, plusieurs initiatives sont lancées pour inciter les gens à se rendre dans les musées. Cinq tonnes de chocolats et d'autres cadeaux et avantages seront ainsi distribués aux visiteurs abonnés des musées de toute la Belgique. L'application pass musées a également été mise à jour pour faciliter encore les visites, en permettant par exemple de sauvegarder ses expositions préférées dans une liste et de les partager avec d'autres personnes. Une édition limitée du pass musées, conçue par l'artiste Jean Jullien, a aussi été confectionnée. Enfin, cinq nouveaux sites viennent rejoindre l'offre du pass, parmi lesquels le Musée de la Lessive à Spa et le Fort de Breendonck.