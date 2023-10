Le pass Cineville fête son premier anniversaire

Le Pass Cineville donne accès à sept cinémas indépendants de la capitale ainsi qu’aux avant-premières, aux séances spéciales, et aux festivals. Cineville Belgique s’inspire de l’association néerlandaise Cineville, fondée en 2009 autour de cinq salles d’Amsterdam.

Le projet a été monté pendant la crise sanitaire du Covid, au moment où le secteur était complètement à l’arrêt, comme une manière de relancer la machine après la crise, et de soutenir les cinéastes et les cinémas indépendants.

Un autre objectif du Pass était d’attirer vers les salles de cinéma un public jeune entre 18 et 25 grâce à un abonnement illimité.

Et c’est pari relevé pour les initiateurs du projet, qui tirent un premier bilan positif avec quelque 5200 abonnés en l’espace d’une année.

Désormais le Pass Cineville ne se limite plus au territoire bruxellois, et donne aussi accès à des salles à Liège et Namur.

Un reportage de Théa Jacquet.