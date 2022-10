Le parti de Puigdemont vote sur sa possible sortie du gouvernement indépendantiste catalan

Cinq ans plus tard, ils sont plus divisés que jamais sur la stratégie à suivre. Soutien du gouvernement central du socialiste Pedro Sanchez, ERC prône le dialogue avec Madrid tandis que Junts est sur une ligne plus radicale. Ces deux formations sont au bord de la rupture depuis que Junts a menacé la semaine dernière de réclamer au parlement local le vote d'une motion de défiance contre le président régional Pere Aragonès, accusé de ne pas montrer un engagement clair en faveur de l'indépendance.

Furieux contre ce manque de loyauté, Pere Aragonès a limogé son vice-président Jordi Puigneró, plus haut représentant de Junts dans son exécutif.

Gouverner en minorité ?

Si les militants de Junts votaient en faveur de la rupture de la coalition, Pere Aragonès a assuré mercredi qu'il ne comptait pas convoquer un nouveau scrutin et tenterait plutôt de gouverner en minorité. L'issue du résultat est difficile à prévoir, les dirigeants de Junts étant eux-mêmes profondément divisés sur le maintien ou non de leur formation dans le gouvernement régional.