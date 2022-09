Le Parti communiste chinois a élu tous ses délégués pour son prochain congrès

Le Parti communiste chinois a annoncé dimanche avoir élu tous ses délégués pour son 20e congrès qui débutera le 16 octobre et devrait permettre au président Xi Jinping d'arracher un troisième mandat inédit à la tête du pays.

Organisé tous les cinq ans, ce conclave devrait également entériner des changements au sein du puissant organe décisionnel du parti, le Politburo.

"Chaque unité électorale dans tout le pays a réuni un congrès du parti ou une réunion représentative du parti et élu 2.296 délégués au 20ème congrès du parti", a rapporté la télévision d'État CCTV.

Les délégués, parmi lesquels des femmes, des membres des ethnies minoritaires et des experts économiques, scientifiques et sportifs, doivent adhérer à l'orientation idéologique de Xi et à la constitution du parti, a précisé la CCTV.

Ce congrès organisé dans la capitale Pékin intervient alors que le président chinois fait face à plusieurs difficultés, dont la détérioration de la situation économique et des relations avec les États-Unis et les conséquences de la stricte politique chinoise de zéro Covid, qui a accéléré le repli sur soi du pays.