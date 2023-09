Le parricide d’Hérinnes : en 1905, meurtre et rituel post-mortem ont relancé le débat sur la peine de mort en Belgique

Dimanche 2 avril 1905, à l’aube, le garde champêtre de Gammerages (au nord d’Enghien) longe la voie ferrée quand il aperçoit un cadavre affreusement mutilé. Le crâne était défoncé et une locomotive, passant sur le corps, avait broyé une jambe et coupé un bras. Cette terrible découverte ouvrira un épisode criminel et judiciaire qui fit couler beaucoup d’encre et ravivera les débats sur la peine de mort en Belgique, la violence des pères envers les épouses et les stéréotypes d’une ruralité en proie à un mysticisme chrétien aux frontières de l’étrange.

Inspirée de l’Affaire du parricide d’Hérinnes en 1905, l’histoire que vous allez entendre est écrite et racontée par l’auteur belge Kenan Gorgün dans ce nouvel épisode de votre podcast Noir Jaune Rouge – Belgian Crime Story. Une tragédie d’une famille qui, sous l’emprise d’un tyran, commet l’irréparable (et inacceptable dans l’ordre social de l’époque) : le meurtre du père.