"Le Parrain" a 50 ans, œuvre majeure du Nouvel Hollywood

Dès sa sortie en salles, "Le Parrain" connaît un incroyable succès. Les critiques sont dithyrambiques et les spectateurs se pressent en nombre pour découvrir les aventures du clan Corleone. Coppola est non seulement reconnu par ses pairs mais aussi par le public, preuve qu’on peut réaliser des films d’auteur et être populaire. Il faut dire aussi que son casting est fou. Emmené par Marlon Brando avec de jeunes pousses comme Al Pacino, James Caan et Robert Duvall, ce qui deviendra plus tard un classique parmi les classiques, ce qui redéfinira le genre Films de gangsters, recevra 3 Oscars (Meilleur Film, Meilleur acteur pour Brando et Meilleur scénario pour Puzo) et 5 Golden Globes dont celui de la Meilleure musique pour Nino Rota.