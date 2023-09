"Le Parrain 2" : 4 choses à savoir sur ce second opus

Coppola n’était pas sûr de vouloir réaliser "Le Parrain 2"

Quand Paramount demande à Francis Ford Coppola de réaliser le second opus du parrain, il se fait un peu prier. Il songe à confier la réalisation à quelqu’un d’autre car Coppola souhaite passer à autre chose. Mais lorsque Paramont lui propose un salaire attractif, un gros pourcentage sur les bénéfices et le contrôle total du film en tant que producteur, Coppola se laisse convaincre et rempile pour un second épisode du "Parrain".

Al Pacino joue la star

Une fois que Francis Ford Coppola a accepté, c’est au tour d’Al Pacino d’être hésitant. L’interprète de Michael Corleone négocie son cachet à la hausse et sur le tournage, il devient l’acteur capricieux par excellence. Il va, à de nombreuses reprises, demander à Coppola de réécrire des scènes. Une situation qui crée selon Hugues Dayez "des rapports difficiles" entre Coppola et Al Pacino sur le tournage.

Marlon Brando a refusé de jouer dans "Le Parrain 2"

Certains acteurs sont plus réticents quand il s’agit de jouer dans une suite. Pour "Le Parrain 2", il était question que Marlon Brando jouent des scènes de flash-back. Coppola souhaitait que Brando interprète dans le second opus le personnage de Vito Corleone jeune. Mais ce dernier a refusé, c’est donc Robert de Niro qui s’est vu confier le rôle. De Niro a donc étudié le style de jeu de Marlon Brando afin de pouvoir recréer les gestes, la voix et l’attitude de Vito Corleone dans "Le Parrain 1".

La première suite qui remporte l’Oscar du Meilleur film

En 1975, lors de la 47e cérémonie des Oscar, "Le Parrain 2" décroche, notamment, l’Oscar du Meilleur film. C’est la première suite qui remporte cet Oscar. Il faudra attendre 2003 pour qu’une autre suite, "Le Seigneur des Anneaux : le retour du roi", remporte l’Oscar du Meilleur film.