Le parquet propose trois matches fermes à Kristof D’Haene après sa semelle

Kristof D’Haene pourrait être suspendu pour trois matches s’il accepte la proposition de transaction du parquet fédéral de l’Union belge de football. Il pourrait aussi écoper de 3000 € d'amende. Le capitaine de Courtrai a été exclu lors du match entre le KVK et La Gantoise.



D’Haene a été renvoyé aux vestiaires par Bert Put pour sa solide semelle sur Matisse Samoise après 20 minutes de jeu. Le flanc droit gantois, blessé sur cette action, a tenté de poursuivre mais il a été contraint de quitter la pelouse quelques minutes plus tard. Les Buffalos se sont imposés 0-4 au stade des Éperons d’or.



Exclu dans le même match, Sven Kums connaît également sa sanction : deux matches dont un avec sursis et 2000 € d'amende.