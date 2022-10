Le parquet fédéral propose quatre matches de suspension à Kristian Arnstad

L’Anderlechtois n’est pas le seul joueur sanctionné après les matches des derniers jours. Le Courtraisien Pape Habib Guèye (quatre matches dont trois effectifs et 3500 € d’amende), le Trudonnaire Mory Konaté (trois matches effectifs et 3000 € d’amende), le Campinois Nene Dorgeles (trois matches dont un avec sursis et 2500 € d’amende), le coach de Seraing José Jeunechamps (quatre matches dont trois effectifs et 3500 € d’amende), le Gantois Michael Ngadeu (un match est 1000 € d’amende) et l’Unioniste Simon Adingra (un match et 500 € d’amende) ont tous reçu une proposition transactionnelle du parquet fédéral.