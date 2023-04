Le parquet de Bruxelles réduit ses poursuites : "Il manque plus de 20 magistrats" mais l’impunité totale sera "toujours évitée"

Il apparaît par ailleurs que le nombre de juristes légalement prévu pour le parquet de Bruxelles a été atteint et que la réglementation empêche des recrutements temporaires supplémentaires pour compenser le manque de magistrats. Sans perspective d’amélioration de la situation à moyen terme, le parquet de Bruxelles explique qu’il est "obligé de procéder à des ajustements structurels de son organisation et de ses politiques criminelles afin de travailler de manière la plus efficace avec les moyens réduits mis à sa disposition. Ce faisant, l’impact est réparti sur plusieurs domaines sans toucher aux domaines prioritaires dans la mesure du possible". Le porte-parole souligne en outre que malgré une réduction des poursuites dans certains domaines spécifiques, l’impunité totale sera "toujours évitée". "Compte tenu de l’impossibilité de remplir toutes nos obligations légales, des choix clairs doivent être faits pour préserver le traitement et la qualité des affaires prioritaires et pour garantir une charge de travail acceptable", conclut le communiqué.

Contacté, le cabinet du ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open VLD), précise être au courant de la situation et avoir demandé une révision du plan de vacances de postes afin de permettre au parquet de Bruxelles d’engager les magistrats nécessaires.