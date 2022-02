Le parquet de Bruxelles ouvre une enquête sur une tentative d’enlèvement dans un tram

Une enquête a été ouverte concernant la tentative d’enlèvement d’une adolescente de 12 ans, dans un tram de la Stib, mardi vers 16h30, indique ce jeudi le parquet de Bruxelles qui précise qu’une plainte a été déposée.

"Les faits sont pris très au sérieux, mais dans l’intérêt de l’enquête, le parquet ne peut pas donner plus d’informations à ce stade", a déclaré Willemien Baert, porte-parole au parquet de Bruxelles.

Selon des témoignages divulgués par Sudinfo, un homme au comportement étrange, qui marmonnait et gesticulait, a touché le pendentif de la jeune fille. Une dame de 50 ans lui a alors demandé à quel arrêt elle descendait et quand elle a su que c’était le suivant (Lemonnier), elle lui a conseillé de rester à bord. L’homme, lui, est descendu et a tenté de tirer l’adolescente par le bras pour la faire sortir. La femme de 50 ans a retenu la jeune fille, tandis qu’un homme présent sur le quai a empêché le suspect de remonter à bord du tram. Les parents de la victime ont été avertis. Ils sont venus récupérer leur enfant à l’arrêt suivant.

La femme qui est intervenue et qui est restée avec la victime après les faits a fourni une description aux enquêteurs. L’homme en fuite serait âgé d’une quarantaine d’années, mesurerait environ 1,75 mètre, serait de corpulence mince et aurait le teint plutôt mat. Elle a ajouté qu’il n’était pas très propre sur lui et qu’il portait comme signe distinctif une écharpe de couleur foncée enroulée autour d’un de ses avant-bras.