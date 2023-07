Le paroxysme de l’anti fair-play atteint dans un match de tennis, Shuai Zhang, bouleversée, abandonne (vidéo)

Il y a des images, des scènes que l’on ne voudrait pas voir. Des moments dont le sport se passerait bien. En seizième de finale du tournoi de Budapest, Shuai Zhang (deuxième tête de série, WTA 45, 34 ans) affrontait Amarissa Kiara Toth (WTA 548, 20 ans). Dans le premier set, à 5-5, l'arbitre de chaise a commis une erreur en déclarant une balle "out" alors qu’elle avait clairement touché l’extérieur de la ligne. La joueuse chinoise a vivement contesté cette mauvaise décision, estimant que la trace sur le terrain était sans appel. Le public hongrois, complètement acquis à la cause de la joueuse hongroise, a commencé à siffler Shuai Zhang, bien motivé par les moqueries de son adversaire. Deux échanges plus tard, Amarissa Kiara Toth est même allée effacer la trace, comme pour provoquer un peu plus son adversaire déjà visiblement chamboulée. Le public a redoublé d’effort pour siffler et se moquer de la joueuse chinoise, totalement dépassée par cette situation.

Et la jeune Toth a ensuite obtenu ce qu’elle voulait, visiblement fragilisée, Shuai a été submergée par la situation, et a décidé d’abandonner après avoir fait appel au physio. Trop bouleversée, elle ne pouvait pas continuer. Et alors qu’elle a quand même eu le respect d’aller serrer la main de l’arbitre et de son adversaire, cette dernière et le public ont de nouveau montré de bien moches réactions. Le public a applaudi, crié, et Toth a levé les bras au ciel de façon très franche, assumant visiblement son comportement. Une scène vraiment malaisante et regrettable.

Shuai Zhang est connue sur le circuit féminin comme étant une joueuse particulièrement fair-play et bienveillante. Elle a d’ailleurs reçu un nombre incalculable de soutiens sur les réseaux sociaux, tant de la part d’utilisateurs lambda que de beaucoup de joueuses et de joueurs du circuit principal. En ce qui concerne son adversaire, il faut espérer que cette erreur soit à mettre sur le compte de sa jeunesse. Mais malheureusement pour elle, alors que celle dont elle s’est moquée possède une réputation très positive sur le circuit, la plupart de ses futures adversaires ont découvert son nom d’une bien mauvaise manière.