Le Parlement wallon vote une résolution pour soutenir les femmes iraniennes

Alors que l’Iran est secoué depuis plusieurs mois par des manifestations violemment réprimées par les autorités, la commission des Relations internationales du Parlement wallon a à son tour adopté à l’unanimité, lundi après-midi, une résolution portant sur la protection des droits des femmes iraniennes.

Déposé par la majorité, le texte déplore notamment le décès de Mahsa Amini, battue à mort, à la mi-septembre, pour avoir mal positionné son hijab ; condamne la répression violente des manifestations ainsi que les discriminations dont souffrent les femmes, les filles et les minorités de genre en Iran. Il les soutient dans leurs combats en vue de protéger les droits humains et l’égalité de genre.

La résolution appelle dès lors le gouvernement wallon à soutenir les légitimes revendications des femmes et de toutes les personnes victimes de la répression en Iran. Elle invite également les autorités régionales à œuvrer, dans le cadre de leurs compétences et en concertation avec l’Autorité fédérale et l’ensemble des entités fédérées du pays, à garantir les meilleures conditions d’accueil aux femmes iraniennes, aux personnes LGBTQIA + ou à toute autre personne mise en danger par le régime iranien et fuyant les persécutions et la répression du pouvoir.

"Notre objectif, avec ce texte, est d’attirer l’attention sur une situation particulièrement choquante et soutenir tous ceux qui, en Iran, se battent en vue de protéger les droits humains et l’égalité de genre. Nous entendons aussi réaffirmer notre soutien à la démocratie, aux droits humains, à l’État de droit et à la liberté d’expression et d’information en Iran", ont souligné les signataires du texte Nicolas Tzanetatos (MR), Gwenaelle Grovonius (PS) et Hélène Ryckmans (Ecolo).