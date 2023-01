Le Parlement wallon reverra-t-il les avantages des membres du Bureau et autres postes clés? C’est encore le flou…

Faut-il reconsidérer les rémunérations et les avantages des membres du Bureau du Parlement wallon, par exemple ? Le Bureau du Parlement s’est réuni ce jeudi, mais n’a pas tranché la question. Le Bureau est constitué du président du Parlement et de députés des différents partis. Jusqu’à présent chacun perçoit, en plus de son salaire de député, des avantages sous forme d’indemnités.

Après l’affaire du greffier du Parlement, dont le travail était soumis au contrôle du Bureau du Parlement, un nouveau Bureau a été mis en place. Nouveauté, l’opposition est montée à bord de ce Bureau, en décembre dernier, en mettant des conditions telles que la réduction de dépenses de fonctionnement du Bureau pour les Engagés et la suppression des indemnités pour les fonctions spéciales pour le PTB.

Du côté du nouveau président du Parlement et du Bureau, le socialiste André Frédéric, on a parlé "d’apporter de la modération".

D’autres fonctions parlementaires pour lesquelles des avantages ou sursalaires sont accordés, par exemple les chefs de groupe, pourraient eux aussi être réévalués.

Le Bureau a confié aux chefs de groupe des partis qui composent le Parlement la mission de se concerter pour faire des propositions.