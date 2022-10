Le Parlement wallon adopte définitivement la limitation de l’indexation des loyers

La majorité a soutenu la disposition tandis que l’opposition s’est finalement abstenue, Les Engagés dénonçant notamment l’insécurité juridique du texte et plaidant, en vain, pour son renvoi devant le Conseil d’Etat.

Concrètement, la proposition de décret adoptée ce mercredi prévoit que les immeubles disposant d’un certificat PEB A, B et C ne seront pas concernés par la limitation d’indexation. Les immeubles disposant d’un certificat PEB D et E verront pour leur part l’indexation de leurs loyers limitée à respectivement 75% et 50% maximum. Enfin, les loyers des immeubles de PEB F et G, ainsi que ceux des immeubles non pourvus de PEB ne pourront pas être indexés.