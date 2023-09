Le Parlement wallon a approuvé la nouvelle fiscalité automobile, avec une entrée en vigueur en juillet 2025

La nouvelle taxation automobile, ce ne sera pas pour tout de suite. Il est prévu que le nouveau dispositif entre en vigueur le 1er juillet 2025 pour les voitures qui seront immatriculées à partir de cette date.

Ce nouveau dispositif sera moins ambitieux que ce qui avait été imaginé au départ. Le ministre Henry pensait alors agir à la fois sur la taxe de circulation et sur la taxe de mise en circulation. Finalement, le compromis retenu par le gouvernement wallon a été de ne modifier que la taxe de mise en circulation.

Avant l’été, lorsque l’accord sur la nouvelle fiscalité automobile a été présenté, des exemples de montants de taxes de mise en circulation ont été donnés pour divers types de véhicules. Plus le véhicule est puissant et lourd, plus il est taxé. A ce titre, un gros véhicule hybride ou électrique sera plus taxé que certains véhicules à moteur thermique.