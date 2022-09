Le parlement suisse donne son feu vert à l'achat de 36 avions de combat F-35A

Le parlement suisse a définitivement approuvé jeudi l'achat de 36 avions de combat américains F-35 et le gouvernement fédéral (gouvernement) compte bien signer le contrat d'acquisition avant un éventuel referendum réclamé par des opposants à cet appareil.

Après le Conseil des Etats (la chambre haute, composée de 46 représentants des cantons), c'est le Conseil national (200 députés) qui a donné son aval à cet achat, par 128 voix contre 67, au grand dam de l'opposition socialiste et écologiste.

Le gouvernement suisse avait décidé en juin 2021 de commander 36 F-35A pour un montant de plus de six milliards de francs suisses (4,6 milliards d'euros) et cinq systèmes de défense aérienne Patriot, eux aussi de conception américaine.

Depuis l'annonce du choix des chasseurs américains, des voix critiques se sont fait entendre sur la procédure d'évaluation, sur le choix de l'avion, les coûts réels et sur la gestion des risques.

Le plus répandu en Europe

Le F-35A américain est le bon avion pour la Suisse, a affirmé jeudi une députée de la majorité, Jacqueline de Quattro (droite). Il a obtenu la meilleure note lors de l'évaluation. "C'est l'avion le moins cher, le meilleur du point de vue technologique." De plus, a-t-elle ajouté, il est l'avion le plus répandu dans l'Otan et dans l'Union européenne.

Les rapports des commissions de gestion et du contrôle fédéral des finances n'ont pas fondamentalement remis en cause cet achat. "Nous avons pu vérifier que la Suisse a pu négocier des prix fixes", a précisé Mme de Quattro. Les incertitudes ont pu être levées, selon elle.