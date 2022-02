Le parlement russe décidera ce mardi s'il reconnaît l'indépendance de deux régions d'Ukraine

Les forces ukrainiennes sont aux prises depuis 2014 avec des séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine. Malgré ses dénégations, Moscou est largement considérée comme le parrain militaire et financier des indépendantistes. Les tentatives pour maintenir la paix dans la région seraient compliquées par une reconnaissance russe des républiques autoproclamées, alors que les craintes d'une invasion de l'Ukraine par la Russie sont de plus en plus palpables.

La Russie a déployé des dizaines de milliers de ses soldats aux frontières de l'Ukraine. Elle exige des garanties sur la non-adhésion de l'Ukraine à l'Otan, une velléité que les Occidentaux jugent inacceptable.

Lundi, le chancelier allemand Olaf Scholz rencontrait à Kiev le président ukrainien avant un déplacement à Moscou, dans une nouvelle tentative diplomatique pour désamorcer cette crise russo-occidentale qui déstabilise la sécurité européenne.

La Russie a déjà annexé la Crimée en 2014.