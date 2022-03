Le Parlement irakien échoue à élire un président pour la troisième fois

Grand gagnant des législatives d'octobre 2021, Moqtada Sadr a façonné une coalition avec des partis sunnites et le PDK kurde. Il veut former un gouvernement "de majorité" autour de son cousin et beau-frère, Jaafar al-Sadr, qu'il entend nommer Premier ministre.

Insupportable pour le Cadre de coordination qui veut poursuivre la tradition irakienne du "gouvernement de consensus" réunissant tous les partis chiites.

Or, les parlementaires doivent d'abord élire le chef de l'Etat pour que celui-ci nomme à son tour le chef du gouvernement.

Parmi les 40 candidats en lice pour la présidence, deux sortent du lot: le sortant Barham Saleh, président de l'Irak depuis 2018 et issu de l'Union patriotique du Kurdistan (UPK), et Rebar Ahmed du Parti démocratique du Kurdistan (PDK). Le candidat victorieux doit obtenir au moins deux-tiers des voix.

La présidence, poste largement honorifique, va traditionnellement à un Kurde.