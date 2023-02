Le parlement hongrois se prononcera bientôt sur l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'Otan

Le parlement hongrois entamera la semaine prochaine le débat sur la ratification de l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'Otan, une étape déjà franchie par tous les autres membres de l'Alliance atlantique à l'exception de la Turquie, a rapporté mercredi le portail Portfolio.hu.

Selon les propositions d'ordre du jour de la session de l'Assemblée nationale qui débute le lundi 27 février et dure trois jours, le vote sur la ratification est prévu pour le 1er mars. Le Premier ministre hongrois, le nationaliste Viktor Orbán, est le leader de l'Union européenne le plus proche de Moscou et son parti, le Fidesz (conservateur), détient une majorité des deux tiers des sièges au parlement unicaméral. La Hongrie retarde depuis des mois la ratification de l'entrée des deux pays nordiques dans l'Alliance et est le seul membre de l'UE à ne pas l'avoir encore fait. Les députés hongrois pourraient toutefois ne pas voter mercredi prochain, mais une semaine plus tard, le 7 mars, selon le journal numérique indépendant Hvg.hu. La Finlande et la Suède ont demandé à rejoindre l'Otan en réaction à l'invasion russe de l'Ukraine, lancée le 24 février dernier.

Jusqu'à présent, 28 des 30 membres de l'Alliance - tous à l'exception de la Hongrie et de la Turquie - ont déjà ratifié les protocoles d'adhésion des deux nouveaux partenaires scandinaves, qui nécessite cependant, pour entrer en vigueur, l'approbation de tous les parlements des Etats-membres.