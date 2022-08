Le parlement français adopte des mesures en faveur du pouvoir d'achat

C'est la conclusion de trois semaines de débats acharnés et de compromis entre le gouvernement français et la droite: le Parlement a adopté définitivement jeudi le second volet du paquet de mesures en faveur du pouvoir d'achat, avant une pause estivale pour députés et sénateurs.

Pour le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, c'est "une victoire politique" et "la démonstration que nous avançons"... mais parfois dans la douleur.

Le pouvoir d'achat était un sujet clé de la campagne présidentielle et a constitué le premier gros morceau du second mandat du président Emmanuel Macron, en forme de test pour la "nouvelle méthode" de l'exécutif, privé de majorité absolue au Palais Bourbon et qui s'est tourné vers la droite pour faire l'appoint des voix.

Après un premier volet validé mercredi comprenant 20 milliards d'euros de dépenses, c'était au tour du projet de budget rectifié pour 2022 et son nouveau lot de mesures face à l'inflation d'être soumis au vote ultime. L'Assemblée nationale (la chambre basse) l'a approuvé par 292 voix pour, 120 contre et 98 abstentions.