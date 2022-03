Le parlement flamand compose la commission d'enquête sur l'accueil de la Petite Enfance

La crèche faisait l'objet de plaintes depuis un certain temps. De nombreuses questions ont aussi été posées à propos d'une information plus récente faisant état de l'autorisation d'exploiter maintenue au bénéfice d'une femme responsable d'une crèche à Schoten, et condamnée pour mauvais traitements infligés à des enfants.

Tout comme la commission d'enquête flamande sur les PFAS, la "Commission d'enquête sur la sécurité dans l'accueil de l'Enfance" sera composée de 15 membres permanents et d'un membre supplémentaire (pour inclure le PVDA-PTB,ndlr).