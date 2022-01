Le Parlement européen veut mieux protéger les enfants du ciblage publicitaire sur le net

Le DSA est une priorité de la présidence française du Conseil de l'UE, qui espère le faire aboutir ce semestre, de même que le futur règlement sur les marchés numériques (DMA, sur lequel Parlement et États membres sont déjà au stade de la négociation).

Le Parlement européen, dans son mandat de négociation adopté jeudi par 530 voix pour, 78 contre et 80 abstentions, réclame un choix plus transparent et éclairé pour les destinataires des services en ligne, notamment des informations sur la manière dont leurs données seront monétisées.

Un refus de consentement facile et clair

Le refus de consentement ne doit pas être plus difficile ou plus long pour le destinataire que l'octroi du consentement, disent les élus. Et en cas de refus ou de retrait du consentement, les destinataires devraient se voir proposer d'autres options pour accéder à la plateforme en ligne, notamment des "options fondées sur la publicité sans suivi".

Les eurodéputés insistent sur la protection des mineurs d'âge: les techniques de ciblage ou d'amplification impliquant les données de mineurs à des fins d'affichage de publicités devraient être interdites (marketing direct, profilage et publicité comportementale), tout comme le ciblage de groupes vulnérables.

En termes de dédommagement, les bénéficiaires de services numériques et les organisations qui les représentent devraient avoir accès à des voies de recours à l'encontre des plateformes en ligne, pour tout dommage subi en raison du non-respect de leurs obligations, ajoutent les élus.

Une fois les négociations terminées avec le Conseil, l'accord des deux institutions sera à nouveau soumis au Parlement.