Le Parlement européen valide une nouvelle "gouvernance des données"

Le Parlement européen a validé mercredi par 501 voix pour, 12 voix contre et 40 abstentions une nouvelle législation européenne sur la gouvernance des données. Elle vise à faciliter l'échange de données et à les rendre accessibles aux start-ups et PME, sachant que la quantité de données manipulées et stockées par les autorités, les entreprises et les citoyens eux-mêmes ne fait qu'augmenter. L'exploitation de ce "big data" recèle un potentiel presque infini, insiste le Parlement européen.

Les négociateurs du Parlement et des États membres s'étaient accordés sur un compromis en décembre dernier.