Le Parlement européen se choisit un nouveau président mardi : la Maltaise Roberta Metsola devrait s'imposer

Une semaine après le décès de David Sassoli, le Parlement européen se choisit mardi un nouveau président, ou, selon toute vraisemblance, une nouvelle présidente. La Maltaise Roberta Metsola, du groupe PPE (droite, centre-droit, démocrates chrétiens), devrait devenir au jour de son 43e anniversaire la troisième femme à prendre la tête de l'assemblée réunie en plénière à Strasbourg, après les mandats des Françaises Simone Veil et Nicole Fontaine.

Dans le marchandage autour des principaux postes européens, après les élections de mai 2019, il avait été décidé d'octroyer la présidence du Parlement aux S&D (socialistes et sociaux-démocrates, second groupe de l'assemblée) pour la première moitié de la législature et au PPE pour la seconde.

Les S&D, qui avaient alors proposé David Sassoli, eurodéputé du parti démocrate italien (centre-gauche), avaient remis en question cet accord ces dernières semaines, mais ont finalement renoncé à proposer un candidat. Le troisième acteur de la majorité est Renew.

Même s'il y a eu quelques résistances chez les S&D et Renew (libéraux, macronistes), notamment autour de la position anti-avortement de Metsola, le fait que ces deux groupes ne présentent pas de candidat semblent indiquer qu'ils respecteront l'accord passé.

Quatre candidats

Quatre candidats se sont officiellement présentés pour prendre sa succession: Roberta Metsola, la Suédoise Alice Bah Kuhnke pour le groupe des Verts/ALE, le Polonais Kosma Zlotowski du groupe ECR (conservateurs), et l'Espagnole Sira Rego pour le groupe de la Gauche.

Un candidat doit avoir une majorité des suffrages exprimés pour l'emporter. Le premier tour de vote commence à 9h30. S'il n'y a toujours pas de majorité absolue en faveur d'un seul candidat après trois tours de vote, les deux plus populaires en termes de voix s'affrontent dans un dernier tour.