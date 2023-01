Le Parlement européen s'inquiète du sort d'Olivier Vandecasteele et veut que l'UE hausse le ton

Le Parlement lui-même n'a pas la compétence de toucher à la liste des individus et organisations terroristes, créée en 2001 et sur laquelle on retrouve par exemple le Hamas et la branche militaire du Hezbollah. Dans la partie "individus" y apparait le nom d'Assadollah Assadi, le diplomate iranien incarcéré en Belgique et dont l'Iran espère obtenir le transfert.

La résolution demande donc aux Etats membres d'"ajouter le Corps des gardiens de la révolution islamique et ses forces subsidiaires, y compris la milice paramilitaire Basij et la Force Quds, à la liste des organisations terroristes de l'Union."

Mercredi, le Parlement avait fait passer la même demande via un amendement à un texte plus général, le rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune.

La résolution propose aussi d'interdire tout lien économique ou financier avec des sociétés ou personnes liées au Corps des gardiens de la révolution islamique.