Le Parlement européen ne veut pas que l’intelligence artificielle reconnaisse les visages

L’exécutif européen a proposé il y a deux ans un projet ambitieux, dont l’examen a traîné en longueur et qui a encore été retardé ces derniers mois par les controverses sur les dangers des IA génératives capables de créer des textes ou des images. Le Parlement européen a adopté mercredi sa position lors d’un vote en séance plénière à Strasbourg, acquis par 499 voix pour, 28 contre et 93 abstentions. Dès la fin de journée, des négociations doivent commencer avec les États membres pour finaliser la législation au plus vite.

"L’IA soulève de nombreuses questions – sur le plan social, éthique et économique. […] Il s’agit d’agir vite et de prendre ses responsabilités", a déclaré le commissaire Thierry Breton, qui a porté le texte avec sa collègue Margrethe Vestager. Mais le règlement n’entrera pas en application avant 2026, dans le meilleur des cas.

Des scientifiques ont réclamé un moratoire sur le développement des systèmes les plus puissants, en attendant qu’ils soient mieux encadrés par la loi. "Nous avons besoin de règles […]. Le monde entier nous regarde", a souligné l’eurodéputé Brando Benifei, lors d’un débat mardi.

La position du Parlement confirme dans ses grandes lignes l’approche de la Commission. Le texte s’inspire des réglementations existantes en matière de sécurité des produits et imposera des contrôles reposant d’abord sur les entreprises. Le cœur du projet consiste en une liste de règles imposées aux seules applications jugées à "haut risque". Il s’agirait des systèmes utilisés dans des domaines sensibles comme les infrastructures critiques, l’éducation, les ressources humaines, le maintien de l’ordre ou la gestion des migrations…