Le Parlement européen ne veut pas d’une présidence hongroise de l’Union européenne en 2024

Et puis, au-delà des questions de calendrier, il y a aussi et surtout la confiance rompue entre le Parlement européen et la Hongrie. Dans leur résolution, cinq groupes politiques européens égrènent une nouvelle fois toutes les violations à l’Etat de droit et aux droits fondamentaux en Hongrie. Une liste où il est question de "tentatives systématiques et délibérées de saper les valeurs fondatrices de l’Union, d’atteintes aux droits des personnes LGBTIQ +, de menace à la liberté académique, de corruption systémique, de concentration croissante d’entreprises entre les mains d’oligarque ayant des liens avec le gouvernement actuel". Une liste – non exhaustive – de manquements qui ont poussé l’Union européenne à suspendre des milliards d’euros de fonds européens destinés à la Hongrie. Le pays est également sous le coup de l’article 7, le mécanisme a priori le puissant de l’Union européenne qui, s’il va à son terme, peut aboutir à une suspension des droits d’un Etat membre qui menace l’état de droit. Mais cette procédure est au point mort.