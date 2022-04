Le Parlement européen lance sa commission d'enquête sur Pegasus

Le Citizen Lab, le "laboratoire" de l'Université de Toronto (Canada) qui a révélé lundi une nouvelle liste de personnes surveillées via logiciels espions, a parlé de "CatalanGate". L'organe a documenté l'"infection" par Pegasus des smartphones d'au moins 51 personnes liées au mouvement indépendantiste catalan, dont des eurodéputés. Parmi ceux-ci, Diana Riba, élue du groupe des Verts/ALE. Elle fait désormais partie des vice-présidents de la commission d'enquête "PEGA".

Certains Etats européens (Pologne et Hongrie) ont reconnu avoir utilisé le logiciel Pegasus, développé par la société israélienne NSO, mais cet outil sert officiellement à la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Dès l'été dernier, il est cependant apparu, grâce à Amnesty International et Forbidden Stories, que des gouvernements et services secrets à travers le monde entier ont en réalité utilisé le logiciel espion pour cibler des journalistes, activistes, membres de l'opposition, etc.