Le Parlement européen, "expression de l'opinion publique européenne", fête ses 70 ans

Les compétences du Parlement ont également fortement évolué, comme l'a rappelé Roberta Metsola, plus jeune présidente du Parlement. "Au fil des ans, les traités consécutifs ont permis à notre maison de la démocratie de se développer en un forum politique puissant, indépendant, avec des pouvoirs de colégislation et budgétaires (à la suite des Traités de Maastricht puis Lisbonne, NDLR) qui impactent les millions de citoyens européens".

Si les gouvernements belge, luxembourgeois et français étaient représentés à cette cérémonie d'anniversaire, c'est que les trois pays se partagent les trois "capitales" des institutions européennes (Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg), et également les sites des bureaux et administrations du Parlement. Le premier hémicycle propre du Parlement européen (jusque dans les années 70, il empruntait les locaux d'autres institutions) était d'ailleurs situé à Luxembourg, dans le "bâtiment Schuman". Les Premiers ministres des trois pays ont évité mardi d'évoquer la coûteuse transhumance mensuelle de tous les eurodéputés (et de la presse) de Bruxelles à Strasbourg pour les plénières, un sujet délicat. On se souvient qu'en pleine pandémie de Covid-19, l'organisation des plénières depuis Bruxelles avec participation à distance avait fortement irrité la France.

Discours d'Alexander De Croo

Alexander De Croo, premier à prendre la parole après Roberta Metsola, a applaudi dans son discours la montée en puissance des citoyens et des institutions qui les représentent, une "évolution saine". Appelant à être "fiers" du chemin parcouru et de l'évolution du Parlement, il a cependant reconnu que "le travail est loin d'être terminé", la démocratie étant "une œuvre sans cesse inachevée". Et "si l'on veut réellement renforcer notre démocratie, il faut aussi s'attacher à renforcer le Parlement européen", a-t-il lancé, provoquant inévitablement les applaudissements des eurodéputés présents. "Tous les défis majeurs, que cela soit la guerre en Ukraine, les flux migratoires, les prix de l'énergie, se jouent au niveau international, nous devons donc renforcer notre démocratie à ce même niveau international. À notre niveau européen".

"La Conférence sur l'avenir de l'Europe nous a fourni une excellente base de discussion sur les changements dont nous avons besoin", ajoute-t-il. Parmi les recommandations issues de cet exercice citoyen figurait entre autres le renforcement des pouvoirs du Parlement, avec l'octroi du droit d'initiative législative. M. De Croo a ensuite salué le "travail fondamental effectué par ce Parlement pour protéger la démocratie et l'État de droit en Europe", dans un rôle de "chien de garde vigilant" qu'il faut maintenir, ajoute-t-il.