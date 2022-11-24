Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму | Le Parlement européen désigne la Russie comme État sponsor du terrorisme

Європейський парламент на пленарному засіданні в Страсбурзі проголосував за текст, який кваліфікує Росію як державу, що підтримує тероризм, що є символічним і політичним жестом.

Переважна більшість євродепутатів проголосувала за резолюцію. І це незважаючи на певне небажання, як висловила на початку пленарного засідання обраний еколог Саскія Брікмонт. Її групі було доручено проголосувати за текст, але, як і її співпрезидент Філіп Ламбертс, бельгійський євродепутат утримався. "У мене є застереження щодо юридичного рівня, як європейський співзаконодавець ми ризикуємо відкрити порушення. Немає загального (європейського) визначення тероризму. І злочини агресії та військові злочини, які приписуються Росії у її вторгненні в Україну, є в самі вже визначені в міжнародному праві", і тому допускають засудження на вагомих підставах, зазначає вона.

Ще одна історія від Тома Ванденкенделаєра, головної політичної групи в парламенті (ЄНП, праві консерватори, християнські демократи). "Росія безжально атакує цивільні цілі, від лікарень і шкіл до притулків і електростанцій. Дії, які порушують міжнародне право. Ось чому Європейський парламент сьогодні дає дуже чіткий політичний сигнал, визначивши Росію державою-спонсором тероризму". У тексті міститься прохання до ЄС запровадити "новий європейський правовий інструмент, який визначає державний тероризм на європейському рівні та наслідки, які це може мати", додає євродепутат. "Це не станеться миттєво, але ми сподіваємося, що це прокладе шлях для того, щоб Путін і його режим відповідали за свої злочини в міжнародному трибуналі".

Європарламент у своїй резолюції вказує на "воєнні злочини" і просить працювати над дев'ятим пакетом європейських санкцій проти Росії. Він також закликає Раду включити воєнізоване угруповання Вагнера, зокрема, до європейського списку терористичних організацій, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи. Насамкінець він закликає до майже повної ізоляції Росії на міжнародній арені, серед іншого шляхом максимального обмеження дипломатичних контактів, а також представництва Москви в міжнародних організаціях.