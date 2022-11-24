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Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму | Le Parlement européen désigne la Russie comme État sponsor du terrorisme

© Getty Images

il y a 56 minutesTemps de lecture3 min
Par Anne-Françoise Moens

Європейський парламент на пленарному засіданні в Страсбурзі проголосував за текст, який кваліфікує Росію як державу, що підтримує тероризм, що є символічним і політичним жестом.

Переважна більшість євродепутатів проголосувала за резолюцію. І це незважаючи на певне небажання, як висловила на початку пленарного засідання обраний еколог Саскія Брікмонт. Її групі було доручено проголосувати за текст, але, як і її співпрезидент Філіп Ламбертс, бельгійський євродепутат утримався. "У мене є застереження щодо юридичного рівня, як європейський співзаконодавець ми ризикуємо відкрити порушення. Немає загального (європейського) визначення тероризму. І злочини агресії та військові злочини, які приписуються Росії у її вторгненні в Україну, є в самі вже визначені в міжнародному праві", і тому допускають засудження на вагомих підставах, зазначає вона.

Ще одна історія від Тома Ванденкенделаєра, головної політичної групи в парламенті (ЄНП, праві консерватори, християнські демократи). "Росія безжально атакує цивільні цілі, від лікарень і шкіл до притулків і електростанцій. Дії, які порушують міжнародне право. Ось чому Європейський парламент сьогодні дає дуже чіткий політичний сигнал, визначивши Росію державою-спонсором тероризму". У тексті міститься прохання до ЄС запровадити "новий європейський правовий інструмент, який визначає державний тероризм на європейському рівні та наслідки, які це може мати", додає євродепутат. "Це не станеться миттєво, але ми сподіваємося, що це прокладе шлях для того, щоб Путін і його режим відповідали за свої злочини в міжнародному трибуналі".

Європарламент у своїй резолюції вказує на "воєнні злочини" і просить працювати над дев'ятим пакетом європейських санкцій проти Росії. Він також закликає Раду включити воєнізоване угруповання Вагнера, зокрема, до європейського списку терористичних організацій, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи. Насамкінець він закликає до майже повної ізоляції Росії на міжнародній арені, серед іншого шляхом максимального обмеження дипломатичних контактів, а також представництва Москви в міжнародних організаціях.

 

Le Parlement européen désigne la Russie comme État sponsor du terrorisme

Le Parlement européen rassemblé en plénière à Strasbourg a voté un texte qualifiant la Russie d'État soutenant le terrorisme, un geste symbolique et politique.

Une grande majorité des eurodéputés a voté en faveur de la résolution. Et cela malgré quelques réticences, comme l'avait exprimé en début de plénière l'élue écologiste Saskia Bricmont. Son groupe avait pour consigne de voter pour le texte, mais, tout comme son co-président Philippe Lamberts, l'eurodéputée belge s'est abstenue. "J'ai des réticences sur le plan légal, en tant que colégislateur européen nous risquons d'ouvrir une brèche. Il n'y a pas de définition commune (européenne) du terrorisme. Et les crimes d'agression et crimes de guerre imputés à la Russie dans son invasion de l'Ukraine sont en eux-mêmes déjà définis dans le droit international" et permettent donc une condamnation sur des bases solides, note-t-elle.

Autre son de cloche chez Tom Vandenkendelaere, du principal groupe politique du Parlement (le PPE, droite conservatrice, démocrates-chrétiens). "La Russie attaque sans pitié des cibles civiles, des hôpitaux aux écoles en passant par des abris et des centrales énergétiques. Des actes qui violent le droit international. C'est pourquoi le Parlement européen donne aujourd'hui un signal politique très clair, en désignant la Russie comme État sponsor du terrorisme". Le texte demande justement à l'UE de mettre en place "un nouvel instrument juridique européen qui définisse le terrorisme d'État au niveau européen et les conséquences que cela pourrait avoir", ajoute l'eurodéputé. "Cela ne se fera pas en un jour, mais on espère ainsi ouvrir la voie pour que Poutine et son régime puissent être tenus pour responsables de leurs crimes devant un tribunal international".

Le Parlement européen pointe dans sa résolution des "crimes de guerre" et demande de travailler à un neuvième paquet de sanctions européennes contre la Russie. Il invite aussi le Conseil à inclure le groupe paramilitaire Wagner, entre autres, dans la liste européenne des organisations terroristes visées par des mesures restrictives. Il appelle finalement à isoler quasi complètement la Russie sur la scène internationale, entre autres en limitant au maximum les contacts diplomatiques ainsi que la représentation de Moscou dans les organisations internationales.

 

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