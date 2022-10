Le Parlement européen attribue le prix Sakharov pour la liberté de l’esprit au "courageux" peuple ukrainien

Le peuple ukrainien "ne se bat pas seulement pour protéger ses foyers, sa souveraineté, son indépendance et son intégrité territoriale, mais aussi pour défendre la liberté, la démocratie, l’État de droit et les valeurs européennes sur les champs de bataille, contre un régime brutal qui cherche à saper notre démocratie, à affaiblir et à diviser notre Union", selon les députés.

En particulier, l’attribution du Prix Sakharov salue les efforts du président ukrainien Volodymyr Zelensky, des citoyens, des initiatives de représentants de la société civile et des institutions étatiques ou publiques, notamment des services de secours de l’État ; de Yuliia Paievska, fondatrice de l’unité médicale d’évacuation ''Angels of Tiara''; d’Oleksandra Matviytchouk, défenseure des droits humains et présidente du Centre pour les libertés civiles ; du Mouvement de résistance civile Ruban Jaune ; et d’Ivan Fedorov, maire de Melitopol, ville actuellement occupée par les forces russes.

La cérémonie de remise du prix se déroulera le 14 décembre à Strasbourg.