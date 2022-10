Le Parlement européen approuve l’introduction du chargeur universel pour fin 2024

Une écrasante majorité du Parlement européen a approuvé mardi l’introduction d’un chargeur universel pour les smartphones et autres petits appareils électroniques. D’ici fin 2024, ces appareils devront être équipés d’un port USB-C, de sorte que les consommateurs aient la possibilité d’acheter un nouvel appareil avec ou sans chargeur.

Le vote – 602 voix pour, 13 contre et 8 abstentions – valide l’accord dégagé avant l’été par les négociateurs du Parlement et du Conseil (États membres). Il devra encore être entériné par le Conseil. Pour la plupart des appareils, les nouvelles règles entreront en vigueur dans les 24 mois.

Ces nouvelles obligations permettront aux consommateurs de réutiliser davantage les chargeurs et d’économiser ainsi jusqu’à 250 millions d’euros par an en évitant l’achat de chargeurs inutiles. Les chargeurs que l’on jette ou que l’on n’utilise plus représentent environ 11.000 tonnes de déchets électroniques par an dans l’UE, selon les services du Parlement.