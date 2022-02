Le Parlement bruxellois interdit la capture et la mise à mort des pigeons

Ils suggèrent d'opter pour d'autres méthodes plus éthiques. Deux techniques de régulation non douloureuses existent déjà. Il s'agit d'une part des pigeonniers contraceptifs, qui permettent de prélever les œufs pondus pour éviter des naissances, et d'autre part de la distribution de grain contraceptif. Au sein du gouvernement, le ministre du Bien-être animal, Bernard Clerfayt, a dit partager ce souhait d'en finir avec cette pratique "cruelle et peu efficace". Aux yeux de celui-ci, il apparait essentiel de coordonner et d'harmoniser l'action des communes contre la prolifération des pigeons. Cet animal ne connaît pas les frontières communales et reporter la problématique sur les communes voisines n'a strictement aucun sens. Une enquête en cours permettra de déterminer un plan d'action pour une gestion respectueuse et efficace de la population de pigeons, a conclu le ministre, dans un communiqué.