Le Parlement bruxellois abroge l'ancienne allocation-loyer mais la nouvelle n'est pas encore opérationnelle

Plus largement, Mme Ben Hamou a expliqué que l'administration bruxelloise était en fait prête depuis la mi-octobre à mettre en place le nouveau système informatique nécessaire au nouveau système d'allocation-loyer. Quelque 9.000 familles se sont inscrites. Cela coince toujours au niveau du protocole entre Bruxelles-Logement, le SPF Finances fédéral et la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, protocole nécessaire pour l'échange de données.

La Région bruxelloise a opté pour un système automatique pour faciliter la vie des usagers/bénéficiaires. Cela sous-tend un processus informatique qui s'avère plus complexe et plus long que prévu. Les autorisations de partage de données du Fédéral ne sont pas encore disponibles et ne permettent donc pas de finaliser les développements informatiques nécessaires pour identifier les demandeurs dans les conditions pour recevoir la nouvelle prime.

Selon Mme Ben Hamou, on en est à la énième version, mais le SPF Finances revient régulièrement avec des questions complémentaires. Tant que le protocole n'est pas signé, la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale ne peut pas fournir les données nécessaires au paiement, a-t-elle précisé.

D'après les explications de la secrétaire d'État, le système d'allocation-loyer nouvelle mouture consiste en une aide financière à long terme, pour cinq ans, renouvelable une fois, pour les familles vulnérables sur le plan socio-économique qui sont sur la liste d'attente d'un logement social. Le dispositif est assorti, en parallèle, d'une allocation de relogement, à court terme (5 ans maximum) destinée à soutenir, via une indemnité unique de déménagement, les personnes ayant un besoin aigü et particulier de soutien (par exemple des SDF ayant un problème de dépendance) ou les personnes confrontées à des besoins de logement imprévus (e.a. les victimes de violence domestique).