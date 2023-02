Le parlement belge reconnaît l'Holodomor comme un génocide contre le peuple ukrainien

La commission des Relations extérieures a approuvé mardi une proposition de résolution qui reconnaît comme un génocide la famine dont le peuple ukrainien a été la victime en 1932-33 et qui a été provoquée par le régime de Staline, plus connue sous le nom d'Holodomor. Le texte a reçu un soutien unanime moins l'abstention du PTB.

Surnommée "le grenier à blé de l'Europe" pour la fertilité de ses terres noires, l'Ukraine a perdu quatre à huit millions d'habitants dans la grande famine de 1932-1933, sur fond de collectivisation des terres, orchestrée selon des historiens par Staline pour réprimer toute velléité nationaliste et indépendantiste de ce pays, alors république soviétique.

L'Ukraine fait campagne depuis des années pour que l'Holodomor soit officiellement reconnu comme un génocide, concept forgé lors de la Deuxième guerre mondiale. Plusieurs parlements de pays européens ont reconnu ces faits comme un génocide, ainsi que le Parlement européen le 15 décembre.

"Une reconnaissance politique"

Le Vlaams Belang a déposé un texte allant dans ce sens en 2020. Le député Georges Dallemagne (Les Engagés) a pris cette initiative en février de l'an passé, rejoint par DéFI et la N-VA. La majorité Vivaldi a introduit quant à elle sa résolution le mois passé.

Il s'agit d'une "reconnaissance politique", a précisé le député Michel De Maegd (MR). Le texte s'attache également à commémorer les victimes de cette famine, condamne la "manipulation actuelle de la mémoire historique par le régime russe dans le but d'assurer sa propre survie" et rappelle la présence du Premier ministre et de la ministre des Affaires étrangères le 26 novembre en Ukraine pour la commémoration de l'Holodomor. La guerre en Ukraine a donné un écho particulier à ce fait historique.