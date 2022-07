Le Parlement approuve le renforcement de la sécurité dans les ports et en mer du Nord

Le Parlement a adopté jeudi en séance plénière la nouvelle loi sur la sûreté maritime, portée par le ministre en charge de la Mer du Nord, Vincent Van Quickenborne (Open Vld).

La loi assure, entre autres, une sûreté plus stricte et renforcée des ports et des installations portuaires, l'interdiction d'accès pour des navires à nos ports, la sûreté des infrastructures dans la mer du Nord, la sécurité des navires belges dans les eaux étrangères, l'utilisation de la biométrie pour des contrôles d'accès plus stricts dans les ports et des caméras de surveillance en mer.