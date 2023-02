Le parking gratuit à Verviers ? Longue discussion sans décision au conseil communal

Rendre le stationnement gratuit à Verviers ? C’est ce que demandent l’opposition PTB, écolo, le conseiller Berrendorf, et même le libéral Breuwer. Le contrat de la société privée qui contrôle le parking vient à échéance. Il faut faire revenir les clients au centre-ville : instaurons le parking gratuit diagnostiquent-ils et ils oseront enfin s’y garer pour y faire des achats. Le conseil communal en a longuement discuté ce lundi soir, avant de ne rien décider. Le collège doit revenir, plus tard, avec un plan complet.

De gauche à droite pour le parking gratuit à Verviers. La peur de l’amende empêche les Verviétois d’encore venir dans les commerces du centre-ville. Le contrat de la société privée qui contrôle le parking se termine bientôt. Ecolo, par la voix du conseiller Hajib El Hajjaji demande deux heures gratuites de parking pour chaque voiture. Le PTB Laszlo Schoonbrodt est plus radical : le parking doit juste être gratuit à Verviers.

L’idée de gratuité a aussi été entendue de la bouche du conseiller libéral Freddy Breuwer qui a assuré que l’idée de gratuité faisait consensus, même dans la majorité. Le conseiller Berrendorf a été plus imagé : la scan-car annoncée est une "moissonneuse-batteuse pour récolter du blé sur le dos des automobilistes verviétois".

L’échevin Amaury Deltour a répondu de manière brève et s’est fait épingler pour ça par l’opposition. Pour lui, l’opposition va trop vite. Il faut prendre le temps d’élaborer un plan de stationnement complet. Il ne rejette pas l’idée du stationnement gratuit "plus long que le quart d’heure qui prévaut pour l’instant". Par contre, il explique que la gratuité pure et simple ferait hurler les commerçants du centre-ville : "il faut assurer une rotation des voitures".