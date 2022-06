Le parking du Lac de la Plate-Taille va devenir payant !

Actuellement, il est encore possible de se rendre sur le site, sans devoir payer le parking. Les barrières sont levées et les bornes inactives. Cependant, l’ASBL en charge du domaine le confirme : l’objectif à moyen termes sera bel et bien de rendre le parking payant pour l’ensemble des personnes voulant y accéder. Le tarif sera d’un euro par heure et serait effectif dans quelques semaines. Les bénéfices seront directement réinjectés dans le réaménagement des infrastructures aux Lacs de l’Eau d’Heure et permettront d’engager plus de personnel, selon l’ASBL en charge du domaine.