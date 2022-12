Le parking de la gare des Guillemins ne sera bientôt plus accessible aux sans-abri

C’est un abri de nuit qui ne dit pas son nom. Depuis plusieurs années, des personnes sans logement viennent régulièrement se réfugier dans le parking de la gare des Guillemins pour y passer la nuit. Mais ce parking ne leur sera bientôt plus accessible. Il doit en effet très prochainement faire l’objet de travaux. Voilà qui inquiète l’asbl "Benoît et Michel", une asbl qui vient en aide aux sans-abri et qui, trois fois par semaine, vient à la gare des Guillemins pour distribuer des vivres et une boisson chaude. "Quand on a commencé il y a deux ans, on venait avec notre petit caddy à l’intérieur du parking mais au bout de quatre mois, Securail nous a dit qu’on allait avoir une amende d’au moins 150 euros alors on a continué la distribution à l’extérieur" explique Benoît Lecocq.

Selon la météo, ils sont entre 40 et 60 sans-abri à trouver refuge dans ce parking, comme Gani, 32 ans, à la rue depuis 1 an. "Depuis huit mois au moins je viens régulièrement dans ce parking. Malheureusement on a appris qu’il allait être fermé parce qu’il y a trop de SDF, trop de va-et-vient, mais c’est toujours compliqué de dormir dans les abris de nuit et au moins, ici, il fait un plus chaud que dehors. Ca devient compliqué de survivre à Liège."