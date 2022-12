Le Parfum vert, une comédie d’espionnage "hitchcocko-hergéenne"

Cette histoire démarre avec l’assassinat sur scène d’un membre de la comédie française. Un comédien empoisonné en pleine représentation. Le premier témoin de ce meurtre n’est autre que Martin. D’ailleurs il est soupçonné d’être le meurtrier. Mais lui, avec l’aide de Claire, une dessinatrice de BD qu’il croise par hasard et qu’il ne va plus quitter, il découvre que derrière cet acte ignoble se cache la mystérieuse et terrible organisation du Parfum vert…

Cette comédie française, nous la devons à Nicolas Pariser, le réalisateur d’excellents films comme Alice et le maire qui posait de belles questions sur la démocratie aujourd’hui. On lui doit encore le film Le grand jeu, un thriller entre fausses vérités et vrais faux-semblants. Donc oui, ce réal, il aime les drôles d’ambiances et les intrigues qui, au départ, semblent compliquées et fort sombres mais qui s’éclairent plus elles avancent. C’est le cas ici avec ce Parfum vert que son maître d’œuvre a voulu comme un hommage à Alfred Hitchcock et à Hergé. Il parle même d’ambiance "hitchcocko-hergéenne" ! Vous avez donc une enquête menée par un duo (une sorte de Tintin et Haddock, Martin est d’ailleurs habillé en pull bleu et imper beige sans oublier son pantalon de golf et Claire, elle porte un éternel caban de marin), un (autre) duo de flics à moustache à la Dupont et Dupond, des courses-poursuites rocambolesques, de l’humour, un fond politique, des allusions BD et un suspens tendu (pour le côté "hitchcocko") !

Bref, du pur divertissement brillamment emmené par un Vincent Lacoste dont le dilettantisme est un véritable régal et une Sandrine Kiberlain, parfaite en enquêtrice improvisée !